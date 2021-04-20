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نيابة خانيونس تشيد بأداء إدارة مكافحة المخدرات بتجفيف المنابع

20 نيسان / أبريل 2021 10:52

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غزة-الرأي

أشاد رئيس نيابة خانيونس الجزئية والكلية المستشار  كرم حسنين ، بالدور الريادي لإدارة مكافحة المخدرات وسرعة الوصول والقبض على كبار تجار ومروجي المخدرات، وتجفيف منابع المواد المخدرة عبر مراقبة الحدود والمنافذ، وضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة مكافحة المخدرات وذلك بهدف القضاء على هذه الآفة.
وقد حضر الاجتماع أعضاء نيابتي خانيونس الجزئية والكلية أ. محمد الشاعر وأ . تامر أبو دقة وأ. نسرين السيقلي و أ. محمد طه وأ .محمد السوافيري ومدير إدارة مكافحة خانيونس المقدم / نسيم الكلزاني ونائبه المقدم/إبراهيم معروف ورئيس قسم الشؤون القانونية الرائد /حسام حماد
وأكد الطرفان حرصها على الالتزام بالمعايير التي حدّدها ورسمها القانون في عملية الضبط، والالتزام بأذونات التفتيش ودقة وسلامة الإجراءات الضبطية وعدم التوسع في الإجراءات السالبة للحرية قبل صدور نتيجة الفحص المخبري الفني للعينات ، مع وجوب إرفاق صحيفة السوابق الجنائية للمتهم مؤكدين ان المهمة الحكومية في ملاحقة آفة المخدرات تتعدى الدور الأمني والجنائي بالضبط والملاحقة القضائية وتوقيع أقصى العقوبات بحق مروجي المخدرات، ويمتد إلى التوعية المجتمعية لكافة شرائح المجتمع من مخاطر الانزلاق في السموم الخطرة وبيان آثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.
 

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