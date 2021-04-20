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الزراعة تعلن حصيلة خسائر مربي الدواجن جراء موجة الحر

20 نيسان / أبريل 2021 11:26

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن حصيلة خسائر مربي الدواجن جراء موجة الحر التي ضربت قطاع غزة أمس الاثنين.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة فايز الشيخ لوكالة "الرأي" إن خسائر مربي الدواجن جراء الموجة بلغت 900 ألف شيقل، وتضرر 70 مزارعاً، ونفوق 75.000 دجاج لاحم وبياض، و400 حبش، و50 أرنب.

وذكر الشيخ، أن طواقم الوزارة الفنية ما زالت في الميدان لحصر باقي الأضرار والخسائر، مشيرا إلى بدء انحسار موجة الحر، وفقاً لتحديثات الحالة الجوية اليومية التي تنشرها الوزارة على موقعها لتحذير المزارعين خلال موجات الحر أو المنخفضات الجوية.

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