وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس تشيد بأداء إدارة مكافحة المخدرات بتجفيف المنابع وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يجتمع بمديري ومديرات المدارس الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 21 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزةيتفقد مراكز مشروع التمكين والتميز وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطي والاقتصاد يؤكدان على حماية المستهلك والتشدد في الجرائم الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2809) الثلاثاء 20/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وحدات قمع تقتحم سجن "عوفر" وسط توتر شديد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية احذر "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل
أخبار » الأخبار الحكومية

كإحصاء أولي

الزراعة: خسائر الدواجن جراء موجة الحر 900 ألف شيكل

20 نيسان / أبريل 2021 11:26

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، أن خسائر مزارع الدواجن في قطاع غزة من جراء موجة الحر أمس الاثنين بلغت 900.000 شيقل.

وأوضحت الوزارة في بيان وزعه العلاقات العامة والإعلام –اليوم الثلاثاء- أنه وفقاً لجولات الحصر الميداني الأولية التي قامت بها طواقم الوزارة في مديريات الزراعة الخمسة، فإن عدد المربين المتضررين 70 مزارعاً، وإجمالي عدد النفوق بلغ 75.000 دجاج لاحم وبياض، 400 حبش، و50 أرانب.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها الفنية مازالت في الميدان لحصر باقي الأضرار والخسائر، منوهة إلى بدء انحسار موجة الحر، وفقاً لتحديثات الحالة الجوية اليومية التي تنشرها الوزارة على موقعها لتحذير المزارعين خلال موجات الحر أو المنخفضات الجوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟