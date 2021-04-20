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الزراعة : خسائر الدواجن جراء موجة الحر بلغت 900 الف شيكل

20 نيسان / أبريل 2021 11:44

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن خسائر مزارع الدواجن في قطاع غزة من جراء موجة الحر –أمس بلغت 900.000 شيقل، وذلك كإحصاء أولي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه وفقاً لجولات الحصر الميداني الأولية التي قامت بها طواقم الوزارة في مديريات الزراعة الخمسة، فإن عدد المربين المتضررين 70 مزارعاً، وإجمالي عدد النفوق بلغ 75.000 دجاج لاحم وبياض، 400 حبش، و50 أرانب.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها الفنية مازالت في الميدان لحصر باقي الأضرار والخسائر، منوهة إلى بدء انحسار موجة الحر، وفقاً لتحديثات الحالة الجوية اليومية التي تنشرها الوزارة على موقعها لتحذير المزارعين خلال موجات الحر أو المنخفضات الجوية.
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