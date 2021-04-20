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مباحث "السياحة والآثار" تضبط قطعاً أثرية برفح

20 نيسان / أبريل 2021 12:23

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غزة-الرأي

ضبط قسم مباحث السياحة والآثار بالمباحث العامة في الشرطة، مواطناً يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع أثرية وعملات نقدية أثرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مباحث السياحة والآثار أنه ضمن متابعتها المستمرة لضبط مروجي الآثار، تم رصد أحد الأشخاص يروّج صوراً لقطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن طواقمها حددت عنوان الشخص بعد البحث والتحري.

ولفتت المباحث إلى أنه جرى استدعاء الشخص المذكور والتحقيق معه، حيث أقرّ بحيازته قطعاً أثرية وترويج صورها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مباحث السياحة والآثار أنه تمت مصادرة 21 قطعة أثرية معدنية، وأربعة قطع نقدية، لافتةً إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الفحص الفني بوزارة السياحة والآثار لمعرفة ماهيتها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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