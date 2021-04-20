الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع

غزة- الرأي

واصلت وزارة الزراعة الفلسطينية، فحص كافة الأشتال التي تدخل القطاع، مشددة على ضرورة الالتزام بشروط استيراد الأشتال لضمان سلامة القطاع من انتشار الآفات الزراعية.



و تتابع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي جميع شحنات الأشتال التي تدخل القطاع تحت إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو النباتات وأجزاءها من الأفات النباتية لمنع انتشارها.



وأكدت الزراعة على ضرورة تقديم طلب تصريح استيراد أشتال إلى الوزارة مذكور فيه الأنواع المراد استيرادها، ويتم بعد الموافقة على الطلب السماح باستيراد الأشتال مع تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة المنشأ-شهادة صحة نباتية تفيد خلو الأشتال من الأمراض والآفات واوراق ثبوتية أخري.



كما دعت الزراعة للتأكد من أن الأنواع المذكورة في المستندات مطابقة للأنواع المذكورة في تصريح الاستيراد.



وفي هذا السياق نفذ موظفو وقاية النبات،عدة جولات ميدانية لمتابعة اشتال الفراولة من المعبر الي المشتل وتطبيق إجراءاتها الحجرية للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من الإعداد كما هوموجود في الأوراق الثبوتية ومطابقة الأشتال للمواصفات الفنية مع اخذ عينات من كل صنف تم إدخاله ومن ثم ارسالها للفحص المخبري للتأكد أيضا من خلوها من الأفات النباتية.