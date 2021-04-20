وكالة الرأي الفلسطينية 211 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرع بترخيص مزرعة دجاج لاحم حديثة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارع تسمين المواشي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سواركة يواصل إضرابه لليوم 34 رفضًا لاعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مباحث "السياحة والآثار" تضبط قطعاً أثرية برفح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد مزارعي الخضار بمنطقة"المواصي" وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" تُكثف جهودها لتنظيم الأسواق في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية عراقي يطلق النار على نفسه بعد إصابته بكورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع

20 نيسان / أبريل 2021 12:25

الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع
الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع

غزة- الرأي

واصلت وزارة الزراعة الفلسطينية، فحص كافة الأشتال التي تدخل القطاع، مشددة  على ضرورة الالتزام بشروط استيراد الأشتال لضمان سلامة القطاع من انتشار الآفات الزراعية.


و تتابع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي جميع شحنات الأشتال التي تدخل القطاع تحت إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو النباتات وأجزاءها من الأفات النباتية لمنع انتشارها.


وأكدت الزراعة على ضرورة تقديم طلب تصريح استيراد أشتال إلى الوزارة مذكور فيه الأنواع المراد استيرادها، ويتم بعد الموافقة على الطلب السماح باستيراد الأشتال مع تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة المنشأ-شهادة صحة نباتية تفيد خلو الأشتال من الأمراض والآفات واوراق ثبوتية أخري.


 كما دعت الزراعة للتأكد من أن الأنواع المذكورة في المستندات مطابقة للأنواع المذكورة في تصريح الاستيراد.


وفي هذا السياق نفذ موظفو وقاية النبات،عدة جولات ميدانية لمتابعة اشتال الفراولة من المعبر الي المشتل وتطبيق إجراءاتها الحجرية للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من الإعداد كما هوموجود في الأوراق الثبوتية ومطابقة الأشتال للمواصفات الفنية مع اخذ عينات من كل صنف تم إدخاله ومن ثم ارسالها للفحص المخبري للتأكد أيضا من خلوها من الأفات النباتية.

176255512_4144304512269100_8726581891987822520_n الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع 176135701_4144304238935794_4417368685894474509_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟