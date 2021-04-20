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زراعة خانيونس تتابع مزارع تسمين المواشي

20 نيسان / أبريل 2021 12:28

زراعة خانيونس تتابع مزارع تسمين المواشي
زراعة خانيونس تتابع مزارع تسمين المواشي

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني بمديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية على مزارع المواشي، للإطلاع على آلية عملهم في موسم شهر رمضان الكريم حيث تنشط حركة البيع والشراء فيه.


وخلال الجولة تم متابعة برنامج إدارة المزارع والمتابعة الكاملة لجميع الأنظمة كالتاكد من الرعاية الفنية والصحية للقطيع ، ونظام التغذية المتكامل والذي يفي باحتياجات مرحلة التربية ومعدل استهلاك الاعلاف وتقديم الاعلاف الخشنة كالقش والاتبان وخلوها من العفن والرطوبة، بالإضافة لمشاهدة درجة اكتناز جسم الحيوان وقابلية البيع والشراء .


وتأتي هذه الزيارات ضمن دور وزارة الزراعة بالتواصل مع المربين والمزارعين وذلك للنهوض بقطاع الماشية.

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