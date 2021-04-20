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وتواصل أعمال تعميق حوض الميناء

الأشغال تجري أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين

20 نيسان / أبريل 2021 12:35

الأشغال تجري أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين
الأشغال تجري أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين

غزة- الرأي

أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال صيانة دورية لشارع صلاح الدين في خانيونس الاتجاه المؤدي لمعبر رفح.

وأصلحت فرق الصيانة  طبقات الأسفلت المهترئة وتهيئتها أمام حركة السير .

وواصلت آليات ومعدات الوزارة أعمالها في تعميق حوض ميناء الصيادين بغزة وإزالة الأتربة وتنظيف مجرى الحوض بهدف تسهيل العمل في الحوض .

وتجري معدات وآليات الوزارة هذه الأيام أعمال تسوية لأراضي حكومية في شمال قطاع غزة، وأعمال تسوية في المحررات جنوب القطاع بالتنسيق مع الهيئات المحلية.

وتقدم آليات ومعدات الوزارة المساعدة الفنية للبلديات في أعمالها الفنية المتعلقة بالطرق الرئيسية ومشاريع البلديات التي تحتاج مساندة من آليات ومعدات الوزارة.

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