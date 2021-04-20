وزارة السياحة وبلدية غزة يناقشان آلية التعامل مع المباني الأثرية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة السياحة والاثار، مع مسؤولي بلدية غزة بحضور مندوب عن مركز إيوان آلية التعامل مع المباني الاثرية، ولذلك لتلافي مشكلة الازدواجية في متابعة القضايا الخاصة بتلك المباني المصنفة اثرية التي تقع في مدينة غزة.



وأكد د.حموده الدهدادر مدير دائرة اثار غزة بالوزارة ، على ضرورة التنسيق المسبق مع كافة الجهات المختصة لتجنب حدوث أي التباس او إشكاليات مع المواطنين أصحاب العقارات المصنفة لدى الوزارة انها اثرية وخاصة فيما يتعلق بالإزلة او التطوير، مشيراً الى حدوث عدة اشكاليات خلال الشهور الماضية نتيجة عدم التنسيق المستمر .



واكد الدهدار على ضرورة مخاطبة وزارة السياحة بصفتها الجهة المسؤولة رسمياً عن المنشآت الاثرية عند ورود شكاوى او مراجعات من المواطنين لأى جهة سواء البلدية او غيرها قبل اخد قرار يتعلق بوضع المباني الاثرية ، كون الوزارة تملك كافة البيانات والمستندات حول تلك المباني ولديها الاستشارة الفنية اللامة لكل حالة .



من جانبه قال المهندس خليل الشقره مدير دائرة الاشراف ببلديه غزة، أن البلدية تقوم بالكشف والمتابعة للشكاوى التي تتعلق بمباني قديمة او ايله للسقوط والتي تتطلب البث السريع فيها ، وقد يكون هناك تأخير في التواصل مع الجهات المختصة .



وتم الاتفاق على ضرورة عمل مجموعة على برنامج الواتس اب باسم لجنة المباني الأثرية بغزة تضم كافة الجهات المختصة بهدف التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة وطرح كل الإشكاليات والشكاوى التي تصل بهدف التشاور والخروج بقرار صائب في التعامل مع شكاوى المواطنين .



كذلك تم تكليف المهندس محمود البلعاوي نائب مدير مركز إيوان بتجهيز مقترح لعمل اللجنة تشمل المهام والجهات التي تتألف منها على ان يعق اجتماع آخر نهاية أبريل الجاري لدراسة المقترح .