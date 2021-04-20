الأسرى والتشريعي يزوران عائلتي الأسير سلامة والشهيد الرنتيسي

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين والمجلس التشريعي الفلسطيني ممثلاً بالدكتور أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي، و بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، بيت الأسير حسن سلامه بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 ابريل/ نيسان من كل عام، وبيت الشهيد عبد العزيز الرنتيسي بمناسبة الذكرى الـ 17 لاستشهاده.

وأكد المدهون خلال زيارة بيت الأسير سلامه، أن رسالتنا واضحة وهي أن قضيتكم تشغل بالنا جميعًا وتحريركم واجب علينا، خاصة من امضوا سنوات طويلة كأمثال الأسير حسن والذي أمضى 26 عاماً فى سجون الاحتلال هو دين وامانة في اعناقنا ولن نحيد عن هذا العهد ما حيينا.

وقال الدكتور أحمد بحر :"إن الأسير القائد حسن سلامة يعد رمزاً للأمة العربية والإسلامية، ورمزاً للكرامة والشرف، فهو أفنى زهرة شبابه في سبيل دينه ووطنه"، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل للإفراج عن كل الأسرى وفي مقدمتهم الأسير سلامة، مشدداً على ضرورة العمل لإنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية، متمنياً السلامة له ولوالدته حتى تراه حراً طليقاً.

كما زار الوفد بيت الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، واستذكر المدهون خلال الزيارة كلمات الشهيد الرنتيسى والتى كانت تشير الى انتمائه الكبير لقضية الاسرى حيث كان يردد مرات عديدة ويصرح: لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار طالما هناك اسير واحد داخل سجون الاختلال، وقدر الله ان يستشهد اسد فلسطين في ذكرى يوم الاسير الفلسطيني 4/17 كرامة من الله على صدق حديثه وحبه وانتمائه للاسرى الابطال.

وأكد الدكتور أحمد بحر على الالتزام والوفاء بوصايا الشهيد الرنتيسي، وأن دماؤه لن تذهب هدراً، مشيراً إلى أن الاحتلال اعتقد باغتياله الرنتيسي أنه سينهي حركة حماس أو يضعفها، لكن دماء الرنتيسي كانت بعثاً جديداً لفلسطين وللأمة العربية والإسلامية.

وأضاف:"إننا سنبقى متمسكين بدرب الشهيد الرنتيسي حتى تحرير فلسطين"، سائلاً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى، داعياً الجميع للأخذ بوصاياه وهي مقاومة الاحتلال حتى تحرير فلسطين