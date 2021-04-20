النائب العام يصدر تعليماته بملاحقة وضبط مستخدمي المفرقعات النارية

غزة- الرأي

أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، تعليماته المشددة، إلى كافة أعضاء النيابات الجزئية في المحافظات، والمشرفين على المراكز الشرطية نحو التنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة وتكليفها نحو التعامل بحزم بشأن مستخدمي المفرقعات النارية المؤذية، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم المفرقعات النارية غير المشروعة والأكواع المؤذية طبقاً للقانون.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء:" ورد للنيابة العامة منذ بداية شهر رمضان المبارك العديد من البلاغات المرتبطة باستخدام المفرقعات النارية المؤذية، والتي نتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالإضافة إلى الضوضاء والتكدير لصفو الطمأنينة العامة".

وأكدت النيابة العامة، أنّ جرائم استخدام المفرقعات المؤذية والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصفاً جرمياً بعضها جنايات وتصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، ونحذر جمهور المواطنين من استخدامها وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقاً للقانون.

ويأتي ذلك، انطلاقاً من المسؤولية القانونية والاجتماعية، وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراتهم، ومحاربة للظواهر السلبية، متمنية السلامة والأمن لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.