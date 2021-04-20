التعليم تبدأ بإعادة بناء مدرسة أحمد عبد العزيز في خانيونس

غزة – الرأي:

سملت وزارة التربية والتعليم بمحافظة خانيونس اليوم الثلاثاء، الأرض المخصصة لإعادة بناء مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين، إلى مقاول البناء.

وحضر مراسم التسليم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، واللجنة الهندسية المشرفة على إعادة بناء المدرسة، حيث سيتم بدء العمل غداً الأربعاء.

ويشرف على إعادة الإعمار وزارة التربية والتعليم العالي ويمثلها م. زياد أبو مصطفى من الإدارة العامة للأبنية والمشاريع، ويتم التنفيذ من شركة "بكدار" بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

بدوره، وجه "الفرا" الشكر لوزارة التربية والتعليم العالي والداعمين لجهودهم المستمرة في إعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة بهدف تحسين البيئة المدرسية.