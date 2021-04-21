إطلاق بطولات "القدس موعدنا في القطاع:شباب جباليا يواجه الزيتون

يفتتح نادي شباب جباليا- أحد أندية الدرجة الممتازة والمنافس على الصدارة، مشاركته في البطولة الرمضانية السنويَّة لسداسيات الكرة، بمواجهة نظيره الزيتون على ملاعب نادي الشاطئ المعشب، والتي تنظمها جمعية قدامى الرياضيين، وذلك ضمن المجموعة الثانية.

فيما يلاقي خدمات الشاطئ المغراقة في المجموعة الثالثة، وفي الأولى يلاقي التفاح المشتل. ويشارك في البطولة 12 نادياً من مختلف الدرجات بنظام نصف الدوري. وتطلق اللجنة الرياضية بمخيم النصيرات بطولتها الرمضانية تحت شعار "القدس موعدنا"، الكروية بالتعاون مع نادي الرباط الرياضي، إلى جانب بطولة للشباب بكرة الطائرة.

وبدورها، استكملت اللجنة الرياضية في منطقة الزيتون جنوب غزة استعداداتها لافتتاح بطولة "القدس موعدنا بمشاركة 10 فرق على ملاعب حسن البنا، وذلك ضمن خطتها للعام 2021. ويشارك في البطولة 26 فريقاً وستجري بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة. وأطلقت اللجنة الرياضية بالبريج بطولتها، والتي شهدت فوز شهداء البريج على الصفاء 2-1، ولجان البريج على مركز المروة 3-1، وتعادل خليل الرحمن ومركز المسجد الكبير.

ويطلق نادي نماء بطولة جباليا الرمضانية "أم الفدائيات" التي تطلقها اللجنة الرياضية بالتعاون اتحاد الرياضة للجميع والألعاب الشعبية، بمشاركة 16 فريقاً.