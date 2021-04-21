المجلس الأعلى للرياضة ينظم قرعة بطولة الربيع الرمضانية لكرة القدم

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرعة بطولة الربيع الرمضانية لكرة القدم، لأندية غزة والشمال، ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المجلس الأعلى، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعبد الحميد مهنا وسعدي سنونو ومحمد أبو عيطة ومحمود مسعود أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وشادي سالم مدير الأنشطة والبرامج بالمركز الثقافي الماليزي.



وأسفرت القرعة عن توزيع أندية غزة والشمال على أربع مجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى:" اتحاد الشجاعية – غزة الرياضي – بيت حانون الأهلي – فلسطين"

المجموعة الثانية :" خدمات الشاطئ – التفاح – الزيتون – بيت لاهيا"

المجموعة الثالثة:" الصداقة – الجلاء – نماء – الوفاق"

المجموعة الرابعة:" الهلال – الأهلي الفلسطيني – المجمع الإسلامي – خدمات جباليا – الرضوان".



بينما ستلعب أندية محافظة الوسطى في المجموعة الخامسة على ملعب الدرة، وأندية محافظتي خان يونس ورفح في المجموعة السادسة على ملعب خان يونس البلدي.

ورحب عبد السلام هنية بممثلي الأندية المشاركة في البطولة، وشكر اتحاد كرة القدم على تعاونه في الإشراف وتنظيم البطولة الرمضانية، وأشاد بالمساهمة في رعاية البطولة التي قدمها المركز الثقافي الماليزي – مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.



وقال هنية إن البطولة الرمضانية تهدف لتنشيط الأندية والتحضير لمرحلة الإياب من الدوري، وتعزيز مشاركة اللاعبين من الصف الثاني والناشئين، وأضاف أن البطولة ستنطلق اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بمشاركة (27) نادياً، وتقام على (6) ملاعب هي:" فلسطين – اليرموك – بيت لاهيا – بيت حانون – الدرة – خان يونس البلدي"، كما تطرق إلى أن بطل بطولة الربيع الرمضانية سيحصل على جائزة مالية بقيمة (2000) دولار، والوصيف على (1000) دولار.



وأكد هنية على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من وباء "كورونا" وتطبيق الأنظمة التي كانت سارية أثناء مباريات الدوري بالتعاون مع الشرطة واللجنة المنظمة للبطولة.



بدوره تحدث عبد الحميد مهنا عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم وعضو اللجنة المنظمة للبطولة عن التعليمات الخاصة بالبطولة واللائحة التي تنظم المشاركة، وأكد مهنا على أهمية الالتزام بالقوانين والأخلاق الرياضية .



يذكر أن البطولة تجري برعاية وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمركز الثقافي الماليزي – مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وبإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.