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خلال مارس الماضي

العيادات الخارجية بمستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (5) آلاف مريض

21 نيسان / أبريل 2021 10:03

العيادات الخارجية بمستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (5) آلاف مريض
العيادات الخارجية بمستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (5) آلاف مريض

غزة- الرأي

أكد رئيس قسم العيادات الخارجية بمستشفى العيون د. أسامة حسن، أنه تم التعامل مع نحو (5) آلاف متردد إلى العيادات الخارجية في مارس الماضي، ضمن إجراءات الحجز المسبق وسياسة التفويج.

وأوضح د. حسن، أنه بلغ عدد المترددين على العيادات التخصصية (3295) مريض، وعدد (1268) من الحالات التي ترددت على الأجهزة التشخيصية، والباقي من غيرها من العيادات، مبينا أنه تم التعامل مع حوالي(358) تقرير طبي من تقارير الجرحى والأسرى والشؤون الاجتماعية وأحداث العودة وحالات السفر.

ونوه  إلى أن العيادات الخارجية في المستشفى مغلقة تماما في الوقت الحالي بتعليمات من وزارة الصحة حفاظاً على سلامة المرضى والطاقم العامل في المستشفى، مشيرا الى انه يتم التعامل مع الحالات من خلال قسم الاستقبال والحوادث في المستشفى.

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