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الأوقاف تستنكر حذف "أونروا" مادة التربية الإسلامية من منصتها التعليمية

21 نيسان / أبريل 2021 11:07

الأوقاف تستنكر حذف وكالة الغوث لمادة التربية الاسلامية من منصتها التعليمية
الأوقاف تستنكر حذف وكالة الغوث لمادة التربية الاسلامية من منصتها التعليمية

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إقدام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا )، على حذف عدة مواد تعليمية من منصتها التعليمية واعتبارها مواد غير أساسية ضمن نظامها في التعليم عن بُعد وأهمها مادة التربية الإسلامية.


وعدت الوزارة أن هذا القرار خطوة خطيرة وغير مسبوقة ويمثل استهداف للهوية الإسلامية لشعبنا الفلسطيني وعقيدته ولقضية اللاجئين.


وطالبت الأوقاف وكالة الغوث بالعدول والتراجع عن هذا القرار بشكل سريع وإعادة تدريس مادة التربية الإسلامية والمواد المحذوفة كباقي المواد والمباحث الدراسية باعتبارها مادة أساسية ضمن المنهاج الفلسطيني.


ودعت الحكومة الفلسطينية بالضغط على وكالة الغوث لإلزامها بتدريس كافة المواد الدراسية المعتمدة كمنهاج لأبنائنا الطلبة.

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