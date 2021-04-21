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بلدية غزة تزرع نحو 2500 شتلة خلال مارس الماضي

21 نيسان / أبريل 2021 11:13

بلدية غزة تزرع نحو 2500 شتلة خلال مارس الماضي
بلدية غزة تزرع نحو 2500 شتلة خلال مارس الماضي

خان يونس- الرأي

تمكنت طواقم دائرة الحدائق في بلدية غزة، من زراعة وتوزيع نحو 2500 شجرة وشتلة جديدة في كافة أحياء وحدائق المدينة، خلال شهر مارس الماضي ضمن جهودها لزيادة المساحات الخضراء في المدينة.


وذكرت دائرة الحدائق التابعة الإدارة العامة للصحة والبيئة في تقريرها الشهري، أن الأعمال شملت؛ زراعة 1750 شتلة في حدائق المدينة ومنها: منتزة البلدية، وحديقة الجندي، ودوار الكويت، وحديقة الصداقة، وحديقة عز الدين القسام.


وأوضحت أنه تم أيضاً زراعة 77 شتلة في جزر الشوارع ومنها: الرشيد، خالد بن الوليد، القدس، الوحدة، الشيخ رضوان، الشهداء، اليرموك، الجلاء، الشفاء، أبو حصيرة، النخيل، مشيرةً إلى زراعة 686 شتلة في مراكز ومؤسسات عامة، و150 شتلة في مرافق البلدية المختلفة.


وأضافت أن الأعمال شملت أيضاً؛ تقليم 381 شجرة في حدائق وشوارع المدينة منها: الرشيد، وعمر المختار، والثورة، ودوار العيون، ودوار الصاروخ، وشارع رقم 8، بهدف حماية الأشجار وأسلاك الكهرباء التي تحتك بالأغصان، وحمايتها من الكسر بفعل الرياح، ووقف دخول أغصان الأشجار لبيوت المواطنين المجاورة لها، إضافة إلى تجديد أغصانها وتقويتها.


ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم المساس بها وتقديم الشكاوى المتعلقة بالحدائق والأشجار وخدمات البلدية الأخرى على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل الأخرى.

بلدية غزة تزرع نحو 2500 شتلة خلال مارس الماضي 175984547_4009782579111391_8336233336952013806_n 175635440_4009782572444725_340613162006516557_n
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