نيابة غزة والمباحث العامة يشددان علي ملاحقة مصنّعي وبائعي المفرقعات

غزة- الرأي

شدد رئيس نيابة غزة الدائرة الأولي المستشار صلاح الدريوي، والدائرة الثانية المستشار محمد شحادة ومدير المباحث بمحافظة غزة المقدم ماهر الديب علي سرعة التعامل بحزم وملاحقة وضبط وتوقيف وتحريز ومصادرة كل من يستخدم المفرقعات النارية والأكواع المؤذية سواء، المصنع أو المورد و البائع والمروج و المستخدم لها بناء علي تعليمات النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون.

ويأتي ذذلك بهدف الحفاظ على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدراتهم وتحقيقا للاستقرار ، وتفاديا للأضرار الجسيمة في الممتلكات والحرائق الناتجة عنها ومنعا للضوضاء وتكدير الصفو والطمأنينة والسكينة العامة. مؤكدين على تشكيل لجنة مشتركة تتابع ووتتخذ المقتضى القانوني بحق المجرمين ومصادرة المضبوطات وفقاً للقانون.



وأكدت النيابة العامة أنّ جرائم استخدام المفرقعات المؤذية والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصفاً جرمياً بعضها جنايات وتصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، وتدعو جمهور المواطنين التعاون وتقديم البلاغات بحق المخالفين.