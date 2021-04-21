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لجنة مكافحة التسول تواصل جهودها للقضاء على الظاهرة المقيتة

21 نيسان / أبريل 2021 11:41

لجنة مكافحة التسول تواصل جهودها للقضاء على الظاهرة المقيتة
لجنة مكافحة التسول تواصل جهودها للقضاء على الظاهرة المقيتة

غزة- الرأي

شدّدت لجنة مكافحة التسول بمحافظة غزة، علي متابعة وتنفيذ لمخرجات ورشة عمل "مكافحة التسول" التي عقدتها النيابة العامة وتقييم المرحلة السابقة واستمرارية تكاتف الجهود لاجتثاث وإنهاء هذه الجريمة المقيتة التي تُسيء لكرامة شعبنا الفلسطيني المحافظ.

جاء ذلك، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من  رئيس نيابة غزة الدائرة الاولي المستشار صلاح الدريوي، ورئيس نيابة غزة الدائرة الثانية المستشار محمد شحادة، و مدير المباحث بالمحافظة المقدم ماهر الديب، وممثل شرطة المرور الرائد أبو البراء قنوع،  وممثل شرطة البلدية الرائد محمد دياب، وممثل الشؤون الاجتماعية  وائل مرزوق . 

وأكد أعضاء اللجنة على اصدار وتنفيذ التوقيف وملاحقة الممتهنين للتسول، والعمل برؤية واضحة ومنهجية للقضاء عليها، معتبرين أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي مع مواصلة  مد يد العون للمحتاجين عبر الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية .


وناقش اللقاء تضافر الجهود ومتابعة آليات الضبط الإجرائي والتوقيف والإحالة للقضاء، مع استمرارية تقديم صحيفة السوابق الجنائية للمتسولين المضبوطين، وملاحقة المشغلّين لهم، ورفض تطبيق الصلح الجزائي إلا بعد مرور توقيف شهر، والتعميم على كافة مفتشي التحقيق بعدم إخلاء أي سبيل متهم بالتسول، وإحالته للمباحث العامة، وعرضه على وكيل النيابة لتوقيفه واستكمال التحقيقات حسب الأصول

لجنة مكافحة التسول تواصل جهودها للقضاء على الظاهرة المقيتة لجنة مكافحة التسول تواصل جهودها للقضاء على الظاهرة المقيتة
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