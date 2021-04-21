وزارة الأسرى ترعى بطولة "القدس موعدنا – ولدنا أحرار" لخماسي كرة القدم

غزة- الرأي

رعت وزارة الأسرى والمحررين البطولة الكروية تحت عنوان " القدس موعدنا – ولدنا أحرار" لخماسي كرة القدم يوم الأحد الماضي، ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وبالتعاون مع اللجنة الرياضية لمنطقة غرب غزة.

وتحدث صابر أبو كرش مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى، عن أهمية مثل هذه اللقاءات والأنشطة التى تعرف شبابنا بقضية الأسرى الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن نحيا بحرية وكرامة.



وأضاف أن الأسرى بحاجة الى كل وقفات الدعم والاسناد خاصة في ظل الهجمة المسعورة التى تشنها حكومة الاحتلال عليهم ، وما احوجنا اليوم لنتمسك بثوابتنا الوطنية أكثر من ذي قبل .

وحيّا أبو كرش الفرق المشاركة مؤكدا أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني الذي ينبغي أن يعمل جاهدا من أجل حريتهم ، متمنيا لهم الحظ الطيب لجميع المشاركين وأن يكونوا خير سفراء لقضية الأسرى.



بدوره قال د. محمود الرنتيسي نائب رئيس الهيئة الادارية بغرب غزة ، عن أهمية تلك الفعاليات، وما لها من أثر كبير على قضية الأسرى، مشيرا بأن مثل هذه الفعاليات والقيام أو المشاركة بها هو واجب انساني وأخلاقي، يتسم بالإحساس بالمسؤولية اتجاه أسرانا داخل السجون