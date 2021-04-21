شرطة غرب خانيونس يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "30" ألف دينار

خان يونس- الرأي

أنهى مكتب العلاقات العامة في مركز شرطة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياًَ على حصة ميراث بقيمة "30" ألف دينار.

وذكر المقدم أيمن أبو طه مدير مكتب العلاقات العامة في المركز، أن شكوى وصلتهم من المواطن ( ف.ط ) ضد ذوي زوجته المتوفية بعد خلافهم على توزيع الميراث.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الطرف الثاني للاستماع لأقواله حول الشكوى، وبعد عدة جلسات مع الطرفين تم التوافق على حل ودي ينهي كافة الخلافات ويحافظ على العلاقة الاجتماعية بينهم.

وأوضح المقدم أبو طه أن المشتكي استلم حصته كاملة من الميراث والبالغة "30" ألف دينار موزعة ما بين أراضي ونقود وذهب.