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خلال الربع الأول من العام الحالي 2021

الصحة: تعيين 149 موظف على بند العقد الخاص منذ 2021

21 نيسان / أبريل 2021 01:09

الصحة تعيين 149 موظف على بند العقد الخاص منذ 2021
الصحة تعيين 149 موظف على بند العقد الخاص منذ 2021

غزة- الرأي

ذكرت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، أن إجمالي التعيينات على بند العقد الخاص بلغت (149) موظف خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، واجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها (914) معاملة منها معاملات المشروع النرويجي، يليها معاملات عقود البورد، ومعاملات فرص عمل بدل مجاز وامومة.


وتناول التقرير الربعي الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة، أن الشئون الإدارية والمالية أتمت الارشفة الإلكترونية لأكثر من (154) ألف ملف طبي، وتدقيق نحو (93) ألف ملف، إضافة الى اتلاف الوثائق حيث تم اتلاف نحو (162) ألف ملف طبي.


وأشار التقرير الى توفير اللوازم والدعم اللوجستي لصالح المستشفيات حيث بلغ عدد قوائم الاحتياجات المعتمدة 59 قائمة بإجمالي قيمة مالية أكثر من (434) ألف دولار، وبلغ اجمالي ما تم تصنيعه من البدل الطبية وكافة مستلزمات الوزارة خلال الربع الأول (12326) منتج، إضافة الى تعبئة أسطوانات اكسجين للمرضى بما يقارب (2085) أسطوانة، وتعبئة اكسجين سائل لصالح الأوروبي عدد (2100) كيلو، وتعبئة (65) أسطوانة اكسجين لمرضى مستشفى الأوروبي.


ولفت التقرير الى ان اجمالي نقل ادوية ومهمات طبية ومواد تنظيف لصالح الإدارات المختلفة بواسطة سيارة الشحن الكبير (960) مهمة، فيما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة لمرضى كوفيد أكثر من (90) ألف وجبة.

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