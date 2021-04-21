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"العدل" تسجل اتحادين نقابيين ضمن السجل العام للاتحادات

21 نيسان / أبريل 2021 01:14

"العدل" تسجل اتحادين نقابيين ضمن السجل العام للاتحادات

غزة- الرأي

منحت وزارة العدل، اتحادين نقابيين جديدين شهادة تسجيل واعتماد ضمن السجل العام للاتحادات، وذلك وفقاً لقانون النقابات رقم 2 لعام 2013 وبناء على قرار وزير العدل بشأن تسجيل الاتحادات.


وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل اتحادين نقابيين في وزارة العدل ضمن دائرة النقابات التي تشرف على تسجيل ومتابعة النقابات في قطاع غزة.


وقد منحت الوزارة كل من الاتحاد العمالي الفلسطيني المستقل والاتحاد الوطني لعمال غزة شهادة تسجيل في السجل العام للاتحادات – مركز غزة وذلك حسب الأصول القانونية.


وقال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة أ. محيي الدين الأسطل أن التسجيل جاء وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية والمادة 28 فيه التي تنص على أنه يجوز لثلاث نقابات أو أكثر أن تشكل فيما بينها اتحاداً.


كما أوضح أنه يجوز لهذه الاتحادات أن تشكّل فيما بعد اتحاداً عاماً إذا تم التوافق بينها، مشيراً إلى أنه يسري على هذه الاتحادات من حيث التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها ما يسري على تسجيل النقابات.

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