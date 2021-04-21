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وزارة السياحة تنفذ 145 جولة على المنشآت السياحية منذ بداية شهر رمضان

21 نيسان / أبريل 2021 01:18

وزارة السياحة تنفذ 145 جولة على المنشآت السياحية منذ بداية شهر رمضان
وزارة السياحة تنفذ 145 جولة على المنشآت السياحية منذ بداية شهر رمضان

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أن طواقم الوزارة نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من (145) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث السياحة وذلك بهدف متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والاغلاق.


وشددت الوزارة  في تصريح صحفي، على كافة اصحاب المنشآت السياحية بأخذ الامر على محمل الجد وضرورة الالتزام بالقرارات التي صدرت عن خليه الازمة ، بعد تصاعد منحنى الوباء في قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وفى مقدمتها الاغلاق الليلى .


وقالت الوزارة إنها وبالتنسيق مع مباحث السياحة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين لضبط الحالة الميدانية نظرا لخطورة الوضع الصحي، وركزت على الأكشاك الشاطئية والكافيهات على الشريط الساحلي كونها أماكن مرغوب ارتيادها في شهر رمضان، وعممت علي اصحابها بضرورة عدم اقامة افطارات جماعية او فردية وازاله الكراسي والطاولات من أماكنها على الساحل لعدم استغلال المواطنين لها .


 وأضافت الوزارة، أن طواقمها أجرت جولات تفقديه لمختلف المنشآت السياحية في قطاع غزة منها بشكل أساسي المطاعم، والكافيهات، والاكشاك، والشاليهات، وشددت على اصحابها بضرورة تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة والإغلاق في الموعد المعلن عنه التزاماً بقرار لجنة لطوارئ.


واشارت  الى انها ستواصل جولاتها التفقدية لكافة المنشآت السياحية في قطاع غزة لضبط الحالة الميدانية، وللتأكد من التزامهما بتطبيق اجراءات الحماية والوقاية، وانها تعمل جنباً الى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية  للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا ومحاولة السيطرة على تصاعد اتشار الوباء . 

175850683_2109322229210154_6129904812591978796_n وزارة السياحة تنفذ 145 جولة على المنشآت السياحية منذ بداية شهر رمضان 175930764_2109322219210155_1431038659534833207_n
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