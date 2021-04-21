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" التعليم "و"المرأة" تكرمان الفائزات في مسابقة امرأة فلسطين للعام 2021

21 نيسان / أبريل 2021 01:21

" التعليم "و"المرأة" تكرمان الفائزات في مسابقة امرأة فلسطين للعام 2021

غزة- الرأي

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة شؤون المرأة المربيات والموظفات العاملات في وزارة التربية والتعليم العالي اللواتي تأهلن في مسابقة امرأة فلسطين للعام 2021 بعنوان "فلسطينيات في مواجهة كورونا"، وذلك في مقر وزارة التعليم بغزة.


وحضر التكريم د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وأ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، ود. محمد مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي.


وتعد جائزة امرأة فلسطين فعالية سنوية لجائزة تقديرية تنظمها وزارة شؤون المرأة لتكريم وتقدير المرأة الفلسطينية المُلْهِمة والتي أحدثت فرقًا في المجتمع في شتى المجالات، حيث تم تخصيص القسم الثاني من المسابقة لتكريم الموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا.


وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور النساء في مواقع عملهن في مختلف المجالات ونشر الوعي بأهمية الابداع والابتكار والتميز في العمل المجتمعي والتطوعي بين العاملات في القطاع الحكومي وتقدير دور العاملات في المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتركيز على الأعمال المتميزة والمبادرات المبدعة التي قامت بها النساء في مواجهة كورونا.


وأشاد ثابت بالمرأة الفلسطينية التي قامت بدور كبير في كل المحافل لا سيما في مواجهة هذه الجائحة، مضيفاً أن المرأة الفلسطينية في وزارة التعليم تمكنت بشكل كبير من التواصل مع الطلبة من خلال الصفوف الافتراضية وتسجيل الدروس التعليمة في استديوهات وإذاعة التعليم وعملن من خلال التدريب عن بعد.


وأكد ثابت أن الوزارة ستواصل بذل كل جهد مستطاع من أجل مساندة موظفاتها وتعزيز حضورهن في كافة المواقع، معبرًا عن شكره وامتنانه على كل الجهود التي تبذل في مواجهة الجائحة وتعزيز السبل للارتقاء بالمسيرة التعلمية واستمراريتها.


بدوها أكدت هارون أن هذا التكريم يأتي في إطار التأكيد على الدور الريادي الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في كافة المجالات والقطاعات وخاصة في مجال التعليم، مشيدة بالمبادرات النوعية التي قدمتها المرأة العاملة في المؤسسة التعليمية ودورها المتميز في ظل جائحة كورونا.


والمكرمات هن: أ. وفاء حجازي عن مبادرة "أتعلم بنفسي"، وأ. حنان ريان عن مبادرة "تحديات رغم الأزمات"، وأ. زينات الفقعاوي المتميزة في المجال التعليمي زمن الجائحة، ود. ريما الخطيب المشرفة على التعليم عن بعد، وأ. سماح أبو زينة عن مبادرة "بر الأمان"، وأ. آمال أبو شاويش المتميزة في المجال التعليمي زمن الجائحة، وأ. لينة خليفة عن مبادرة "فريق التعليم يجمعنا"، وأ نهى حلس عن مبادرة "مبدعات رغم كورونا".

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