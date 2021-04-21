تعليم خان يونس تستقبل أوراق المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية

خان يونس- الرأي

شرع قسم الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الأربعاء الموافق، باستقبال الأوراق الثبوتية للمرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية للعام 2021/ 2022، والذين اجتازوا الامتحان التحريري وترشحوا للمقابلة.



وتابع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، سير العمل في القسم، وإجراءات استقبال المرشحين وآلية التأكد من صحة البيانات.



وأوضح ماجد الدرهلي مسير أعمال قسم الشؤون الإدارية أنه تم وضع جدول زمني لاستقبال المرشحين من كافة التخصصات وذلك لمراعاة عدم التجمهر وللحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات السلامة، منوهاً إلى أنه يتم مطابقة البيانات المدرجة في الطلب الالكتروني مع الأوراق الثبوتية للتأكد من صحة البيانات، مشدداً على ضرورة حضور المتقدم شخصياً؛ لاستكمال الإجراءات.



ويبلغ عدد المرشحين في مديرية التربية والتعليم بخان يونس 587 مرشحاً ومرشحة من كافة التخصصات.