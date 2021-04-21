وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال للقواسمة والريماوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تستقبل أوراق المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية " التعليم "و"المرأة" تكرمان الفائزات في مسابقة امرأة فلسطين للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ 145 جولة على المنشآت السياحية منذ بداية شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تسجل اتحادين نقابيين ضمن السجل العام للاتحادات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تعيين 149 موظف على بند العقد الخاص منذ 2021 وكالة الرأي الفلسطينية 181 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تختتم مبادرة معاً لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المساعدات الخيرية برمضان.. تعزيز لصمود الفقراء في مواجهة كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

برقعات جلدية من الأب

الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50%

21 نيسان / أبريل 2021 01:51

الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50%
الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50%

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية بمركز عدنان العلمي للحروق بالمجمع، بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر "سنة " والذي كان يعاني من حروق من الدرجة الثالثة بنسبة 50% من مساحة الجسم ، إثر انسكاب الماء المغلي علية من الكمكم .


فقد أوضح د. ماهر سكر رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بالمجمع ، أن نسبة الحرق تعد في قانون الحروق العالمي نسبة خطيرة جدا على حياة المريض، مشيرا إلى أن الطفل حضر بوجود جروح كبيرة واسعة ناتجة عن فقدان الجلد ، حيث أدخل الطفل على الفور لقسم العناية المركزة بالمركز . 


كما وأشار د. سكر إلى أنه  تقرر بإجماع من مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية ومدير مستشفى الجراحة د. مروان أبو سعدة أخد قرار تم الموافقة علية من قبل الأهل بأخذ رقعة جلدية أولى من والد الطفل لتغطية المساحة الواسعة من الجلد المفقود ، حيث ان جلد الطفل لا يكفي لعملية الترقيع ، وبعد عدة أيام تم إجراء عملية ترقيع ثانية من نفس جلد الطفل .


وبين أن إجراء مثل هذه العمليات يعمل بها في أكبر المراكز الطبية في العالم  من أجل إنقاذ حياة المصاب ولإغلاق الجروح حتى لا يدخلها الميكروبات وتحولها إلى تسمم .
يذكر أن الطفل مكث في المركز مدة "45" يوما خضع خلالها لعمليات الترقيع والتنظيف التي كانت تجري يوميا وللمتابعة الصحية الشاملة .


بدورهم أشاد ذوي الطفل بعمل الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية التي عملت على مدار الساعة من أجل انقاذ حياة طفلهم واستعادته للحياة ، مثمنين الجهود الكبيرة التي قدمت من رعاية وحسن استقبال وتعامل إنساني .

الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50% 176242472_226760122574226_6004896681211142958_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟