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أشادا بجودة منتجاتهم

"عوض" و"وادي" يتفقدان عدداً من المصانع بمدينة غزة

21 نيسان / أبريل 2021 01:57

غزة- الرأي

أشاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي بعمل وجودة منتجات عدد من المصانع في قطاع غزة.


وقال د.عوض، خلال زيارته لعدد من المصانع في قطاع غزة برفقة د. وادي، إن الجولة عكست أمتلاك أصحاب المصانع للإرادة القوية والقدرة على المنافسة في جودة منتجاتهم وأسعارها للمواطن.


وأكد عوض، أن الهموم والمشاكل التي استمع لها خلال الجولة ستعمل الحكومة على حلها وتسهيل العقبات أمام المصانع، موضحا وجود المزيد من هذه الجولات والتي تهدف لدعم المنتج الوطني المحلي.


وعبر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي عن أعتزازه بالمصانع الفلسطينية في القطاع التي استطاعت أن تقدم منتجات ذات جودة عالية.


وأشار وادي إلى أن الجولة التفقدية شملت مصانع لقطاعات مختلفة كالبلاستيك والأغذية والورق بهدف الإطلاع على منتجاتها ودعمها وتطوير انتاجها.


وطالب وادي لجنة العمل الحكومي بتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات من الجمارك دعما للمصانع والمنشآت والقطاع الاقتصادي.


وثمن أصحاب المصانع جولة رئيس متابعة العمل الحكومي ووكيل الوزارة لمصانعهم وتوفيرهم الدعم اللازم لهم من إعفاءات على المواد الخام، داعين أياهم للعمل على حل مشاكلهم ودعم منتجاتهم المحلية التي استطاعت ان تنافس المستورد والدولي بشكل كبير.


وكانت الجولة قد شملت مصنع الأي للبسكويت وفلورا للمحارم وأبوالعوف للمحارم ومصنع تلمسكوا للبلاستيك.

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