وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يدخلان عامهما الـ 20 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تؤكد تعاونها الكامل مع لجنة الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي بغزة يُدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض طلب تجميد بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و"وادي" يتفقدان عدداً من المصانع بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية "ضهير " يصف الحالة الوبائية في قطاع غزة بالحرجة وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال للقواسمة والريماوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تستقبل أوراق المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية
أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بعد أن عدل تأخره لانتصار على بارما

22 نيسان / أبريل 2021 04:23

يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بعد أن عدل تأخره لانتصار على بارما
يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بعد أن عدل تأخره لانتصار على بارما

عدل يوفنتوس تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على بارما اليوم الأربعاء ليعود للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدا بارما صاحب المركز قبل الأخير في طريقه للفوز بثلاث نقاط ثمينة في معركته من أجل تفادي الهبوط حين سدد جاستون بروجمان ركلة حرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 25 ليمنح الفريق الزائر تقدما مفاجئا.

لكن الظهير أليكس ساندرو سجل ثنائية ليقلب المباراة بينما أضاف مدافع آخر هو ماتيس دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 68 ليقتل المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة متفوقا بنقطة على أتلانتا الذي سيلتقي مع روما غدا الخميس بينما استمرت متاعب بارما في المركز 19 متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟