يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بعد أن عدل تأخره لانتصار على بارما

عدل يوفنتوس تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على بارما اليوم الأربعاء ليعود للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدا بارما صاحب المركز قبل الأخير في طريقه للفوز بثلاث نقاط ثمينة في معركته من أجل تفادي الهبوط حين سدد جاستون بروجمان ركلة حرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 25 ليمنح الفريق الزائر تقدما مفاجئا.

لكن الظهير أليكس ساندرو سجل ثنائية ليقلب المباراة بينما أضاف مدافع آخر هو ماتيس دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 68 ليقتل المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة متفوقا بنقطة على أتلانتا الذي سيلتقي مع روما غدا الخميس بينما استمرت متاعب بارما في المركز 19 متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.