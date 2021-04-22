وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يدخلان عامهما الـ 20 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تؤكد تعاونها الكامل مع لجنة الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي بغزة يُدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض طلب تجميد بناء مصعد بالمسجد الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و"وادي" يتفقدان عدداً من المصانع بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الطبية تجري عملية تجميلية لطفل تعرض لحروق بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية "ضهير " يصف الحالة الوبائية في قطاع غزة بالحرجة وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال للقواسمة والريماوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تستقبل أوراق المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية
أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بالفوز على أستون فيلا

22 نيسان / أبريل 2021 04:24

مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بالفوز على أستون فيلا
مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بالفوز على أستون فيلا

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا 2 / 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

وتقدم أستون فيلا بعد مرور 21 ثانية عن طريق جون ماكجين، ثم سجل فيليب فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، فيما تكفل رودريجو هيرنانديز “رودري” بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 .

وشهدت المباراة تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 44، بعد تدخل قوي على رامسي لاعب أستون فيلا، فيما تعرض ماتي كاش لاعب أستون فيلا للمصير ذاته في الدقيقة بعد تدخل على فيل فودين لاعب سيتي في الدقيقة .57

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟