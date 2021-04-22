مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بالفوز على أستون فيلا

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا 2 / 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

وتقدم أستون فيلا بعد مرور 21 ثانية عن طريق جون ماكجين، ثم سجل فيليب فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، فيما تكفل رودريجو هيرنانديز “رودري” بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 .

وشهدت المباراة تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 44، بعد تدخل قوي على رامسي لاعب أستون فيلا، فيما تعرض ماتي كاش لاعب أستون فيلا للمصير ذاته في الدقيقة بعد تدخل على فيل فودين لاعب سيتي في الدقيقة .57

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.