إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي رغم التعادل مع سبيزيا

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه سبيزيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي،رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، رفع فريق سبيزيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم سبيزيا عن طريق دييجو فارياس في الدقيقة 12، فيما سجل الكرواتي إيفان بيرسيتش هدف التعادل لإنتر في الدقيقة .39

وكانت منافسات المرحلة قد انطلقت بمواجهة خسر فيها ميلان، صاحب المركز الثاني، أمام ضيفه ساسولو 1 / .2

وتقدم ميلان عن طريق هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة .30

وبعدما أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه، سجل ساسولو في الشوط الثاني هدفين عن طريق لاعبه جياكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و .83

ورفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام بارما إلى فوز 3 / .1

وكان بارما هو السباق بالتسجيل عن طريق لاعبه جاستون بروجمان من ضربة حرة مباشرة، سددها في أسفل الزاوية اليمنى للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في الدقيقة .25

لكن يوفنتوس نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليكس ساندرو في الدقيقة 43، الذي تلقى تمريرة من المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، ليسيطر عليها ويسددها بقوة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 47 عاد ساندرو مجددا ليسجل الهدف الثاني، بعدما تابع كرة عرضية من الكولومبي كوادرادو، ليوجهها بضربة رأس في الشباك، قبل أن يسجل دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس من عرضية لعبها كوادرادو في الدقيقة .68

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر ( قبل الأخير).

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز كالياري على أودينيزي 1 / صفر، وسامبدوريا على كروتوني 1 / صفر، فيما تعادل جنوه وبنفينتو 2 / 2 وبولونيا وتورينو 1 / .1