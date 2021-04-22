تعليم شرق غزة تستقبل الأوراق الثبوتية لمرشحي مقابلات الوظائف التعليمية

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة باستقبال الأوراق الثبوتية لمرشحي مقابلات الوظائف التعليمية للعام 2021 الذين اجتازوا اختبارات ديوان الموظفين العام.



وتابع أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة إجراءات الاستلام، مثنياً على الضبط المتبع من خلال إجراءات السلامة الصحية.



والأوراق الثبوتية المطلوبة هي: صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي البكالوريوس (التخصص)، وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي العالي" دبلوم تربية ,ماجستير _دكتوراه ,شهادات الخبرات الأصلية ,وصورة الهوية، وصورة شهادة الميلاد، مع ضرورة إحضار الشهادات الأصلية.

وينتهي استقبال الطلبات بتاريخ 28/4/2021.

