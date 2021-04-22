تعليم شرق غزة يواصل لقاءاته التدريبية لموظفيه حول المهارات الإدارية

غزة- الرأي

واصلت لجنة خدمة الجمهور بمديرية تعليم شرق غزة، سلسلة لقاءاتها التدريبية حول “المهارات الادارية” والتي تستهدف كوكبة من موظفي المديرية من مختلف الأقسام.



وتتناول اللقاءات التدريبية التي يقوم بتنفيذها نخبة من ذوي الخبرة العديد من الموضوعات منها: فن التعامل والتواصل مع الآخرين، قواعد فن الاتيكيت التفكير الإبداعي، إدارة الوقت، إعداد المبادرات.



وثمن مازن نور الدين مدير التربية والتعليم بشرق غزة خلال افتتاحه لقاء تدريبيا حول “إعداد المبادرات” بمشاركة كوكبة من موظفي المديرية جهود لجنة خدمة الجمهور وسعيها الحثيث لتطوير أداء الموظفين وتنمية قدراتهم، مؤكدًا على اهتمام وحرص مديريته على الارتقاء بأداء جميع كوادرها.



و أوضح د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية ورئيس لجنة خدمة الجمهور، أن الهدف من هذه اللقاءات التدريبية تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاياتهم وتعريفهم بمفاهيم وفنون التعامل مع الجمهور والتطبيقات العملية على مهارات التعامل في بيئة العمل وتمكين المشاركين من خلق جو من الألفة مع الجمهور من خلال تدريبهم على منهجية حديثة لهذه الغاية.

