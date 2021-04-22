"التنمية" توزع مساعدات رمضانية على عددٍ من الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية ، أمس الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة التركية، مساعدات رمضانية على عدد من الحالات الفقيرة والمحتاجة المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.



وأثنى رئيس لجنة تسيير الأعمال في وزارة التنمية الاجتماعية رياض البيطار، على هذه الجهود والخدمات المقدمة من مؤسسة تيكا التركية، مطالباً بمزيد من الدعم والمساندة من كافة المؤسسات الدولية والمحلية لمساعدة فقراء ومحتاجي قطاع غزة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع اليوم في مواجهة جائحة كورونا .



بدوره قال م.رائد قشطة -المدير التنفيذي لمؤسسة تيكا، إن هذه المساعدة تأتي ضمن الدور الرئيسي التي تقوم به الحكومي التركية وشعبها وقوفا مع الظروف الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك، وذلك تخفيفاً عن كاهل الاسر المهمشة والمستورة التي تتابعها وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير اساسيات الحياة من مأكل ومشرب تخفيفاً عنهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا.

يشار إلى أن مؤسسة تيكا التركية قدمت مساعدات لـ2000 اسرة ومتعففة في جميع محافظات قطاع غزة .