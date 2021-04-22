الزراعة تتابع إدخال أصناف جديدة من العنب لغزة

غزة- الرأي

تابعت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، إدخال أصناف جديدة من العنب (طعم، أصل )لإتمام عملية التركيب داخل القطاع، وذلك تحت إشراف الوزارة، ويأتي ذلك في إطار ضبط جودة المدخلات الزراعية وتطوير قطاع العنب في قطاع غزة.



كما تابعت الإدارة العامة لوقاية النبات عملية التركيب (التطعيم) داخل المشتل من بداية دخول الاصناف حتي التركيب، ومن ثم التحضين الي بيع الأشتال، ومتابعتها في الحقل وذلك لإكثار أنواع وأصناف ذات مواصفات جيدة وعالية الإنتاجية وخالية من الإمراض للتحسين من قطاع العنب .



يذكر أن في ظل المتغيرات المناخية، يتزايد اهتمام وزارة الزراعة بالتطعيم كعملية أنتقاء لما هو الأفضل والأحسن والأقدر علي الصمود في وجه الأمراض والأفات والتأثيرات البيئية .