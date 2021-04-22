تعليم شمال غزة تكرّم الفائزات في مسابقة "مشروع مدارس صديقة للتغذية"

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الطالبات الفائزات بمسابقة الرسم "مشروع مدارس صديقة للتغذية"، والتي أشرف عليها قسم الصحة المدرسية بالمديرية، بتوجيه من الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية.



وجاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ورئيس قسم الأنشطة التربوية أ. محمد كلوب.



وفازت في المسابقة كلا من الطالبتين، ملك نزار مقبل من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، وحلا أبو رافع من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الأساسية، حيث قدمتا رسومات توضح أهمية التغذية الصحية السليمة من خلال اللجوء إلى تناول الأغذية الصحية والابتعاد عن المشروبات الغازية وغيرها من الأغذية غير الصحية، والتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على القيمة الغذائية العالية.



وأشاد أ. حرز الله بالطالبتين الفائزتين في المسابقة، متمنياً لهنّ مزيداً من النجاح والتفوق، مؤكداً على أهمية مثل هذه المسابقات في إكساب الطلبة قيماً ومهارات وسلوكيات إيجابية.

كما قام أ. حرز الله بتسليم الفائزتين شهادتي التكريم إلى جانب مكافأة مالية.

يشار إلى أن المسابقة عقدت على مستوى مديريات القطاع كافة خلال الأسبوع الماضي، وفاز فيها 15 طالب وطالبة من مختلف المديريات.