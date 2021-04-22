إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة لغزة عبر "كرم أبو سالم"

غزة- الرأي

أحبط قسم التفتيش بجهاز الأمن الداخلي في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، أمس الأربعاء، محاولة تهريب مواد مُخدرة إلى قطاع غزة.

وقال مدير شرطة معبر كرم أبو سالم المقدم هيثم موسى، إن عناصر التفتيش بالأمن الداخلي، وضمن التفتيش والمتابعة اليومية، وبالتعاون مع "اللجنة المشتركة" بالمعبر، ضبطت 3 كيلوجرامات مواد مُخدرة من نوع "ماريجوانا" أثناء محاولة تهريبها داخل عبر حاويات البضائع الواردة إلى القطاع.

وأشار "موسى" إلى إحالة القضية لجهات الاختصاص بشرطة مكافحة المخدرات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وتتكون "اللجنة المشتركة" بمعبر كرم أبو سالم عدداً من الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة بعمل المعبر، وتتابع مهام فحص وتفتيش البضائع الواردة وضبط أية عمليات غير قانونية، وإحالتها للجهات المختصة.