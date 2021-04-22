شرطة رفح تُنهى خلافاً مالياً بقيمة 300 ألف دولار

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياً بقيمة 300 ألف دولار أمريكي بين مواطنين على إثر خلافٍ تجاري بينهما.

وأوضح العقيد حجاج الجبالي مدير العلاقات العامة والإعلام برفح، أن الدائرة استقبلت شكوى من المواطن "أ.ع" يدَّعي فيها أن له مبلغ بقيمة 300 ألف دولار أمريكي في ذمة المواطن "م. أ" وذلك على إثر خلافات تجارية وقعت بينهما.

وأشار إلى أنه وبناءً على الشكوى المقدمة تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة والاستماع لبيّنات الأطراف ومعرفة أسباب الخلاف، مؤكداً أن العلاقات العامة توصلت بعد جهودٍ حثيثة بذلتها وطرح عدد من الحلول للقضية لإنهاء الخلاف إلى حل ودّي ومُرضي بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على سداد المبلغ على أقساط شهرية بإقرار ملزم بالوفاء .