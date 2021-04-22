تعليم خان يونس يتفقد سير العمل في إنشاء الاستديو التعليمي

خان يونس- الرأي

تفقد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، سير العمل في إنشاء الاستديو التعليمي بمركز التدريب التربوي، ورافقه د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي.



واطلع الوفد على سير العمل، وفي كلمته ثمن أ. الفرا جهود وزارة التربية والتعليم العالي المبذولة في استثمار وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وإطلاق منصات التعلم الإلكتروني وتذليل العقبات لتصل الرسالة التعليمية لكل طالب خاصة في هذه الظروف التي تعذر فيها التعليم الوجاهي.

وشكر الفرا الوزارة لاختيارها مركز التدريب التربوي بمديرية التربية والتعليم في خان يونس لإنشاء استديو تعليمي يتم من خلاله بث الدروس التعليمية.