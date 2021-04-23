عوض يؤكد ان" امرأة فلسطين" هي صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء

غزة-الرأي

رعى رئيس متابعة العمل الحكومي معالي ا.د. محمد عوض حفل تكريم موظفات وزارة الصحة الفائزات بجائزة امراة فلسطين للعام 2021م , حيث نظم الحفل بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ووكيل وزارة شئون المرأة ا.أميرة هارون .

وقال د. عوض خلال كلمته بهذه المناسبة : " أننا نلتقي اليوم لنكرم أحد نماذج الابداع والصمود الفلسطيني , ذلك النموذج الذي تصدر عناوين الانجاز والعمل , انها المرأة الفلسطينية التي تواصل نسج حروف الوطن في مختلف القطاعات الحياتية ولتؤكد من جديد على أنها صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء " .

مضيفا الى أن هذه الجائزة تعكس الكثير من المدلولات ونحن نخصها باسم " امرأة فلسطين " التي تقف اليوم جنبا الى جنب مع مكونات المجتمع لتبديد التحديات , خاصة جائحة كورونا والتي شاهدنا العطاء الغير مسبوق كما كل مرحلة من فارسات العمل الصحي في اطار تعزيز الخدمة والرعاية الصحية .

وأشار د. عوض أن المرأة في مختلف مواقع العمل الصحي ومستوياته استطاعت أن تصنع الفارق في معادلة الانجاز الصحي وبالتالي الانجاز الحكومي , معبرا عن فخره واعتزازه الى كافة العاملات في وزارة الصحة على ما يقدمن من صورة ناصعة تعكس مدى روح الانتماء والعمل من أجل فلسطين .

بدوره، تحدث د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة عن الدور المميز والفعال للمرأة الفلسطينية وما تركته من بصمات على مر مراحل العمل الصحي , فالعديد من النماذج الفاعلة التي تحملن مشقة البعد عن الأبناء والأهل لفترات ممتدة بأيام الحجر الصحي , متناسين كافة الأعباء فعملن دون كلل أو ملل على طريق مسيرة عمل مشرفة .

وأضاف د. أبو الريش : أن وزارة الصحة تزخر بالعديد من نماذج الكوادر النسائية التي يستحقن منا التوقف احتراما وتقديرا على عظيم صنعهم وتعبيرهن الصادق عن الانتماء لهذه الرسالة السامية التي خصنا الله بها بحفظ الأنفس .

وعبر د. أبو الريش عن تقديره الى كافة الموظفات اللواتي حصلن على جائزة هذا العام , معتبرا هذه المناسبة صفحة جديدة تضاف في سجلات الانجاز لوزارة الصحة .

بدورها تحدثت ا. هارون عن أهداف الجائزة والتي خصصت هذا العام للعاملات في ظروف جائحة كورونا , ونشر الوعي بأهمية الابداع والابتكار والتميز في العمل المجتمعي .

هذا وحصدت د. اكبار الكحلوت على الجائزة الأولى في المسابقة لهذا العام 2021م .

ومن الجدير ذكره بأن مسابقة "امرأة فلسطين" فعالية سنوية تنظمها وزارة شؤون المرأة تكريما وتقديرا للمرأة الفلسطينية المُتميزة دائما في شتى المجالات.

