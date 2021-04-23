وكالة الرأي الفلسطينية تحديث "أندرويد 12" سيؤدى إلى حذف تطبيقاتك تلقائيا وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من الإمساك؟اليك الحل وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ضعف العظام عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية هل يجب تطعيم المرأة الحامل ضد فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية آرسنال يواجه إيفرتون فى افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية لاتسيو: التجديد لـ انزاجي موسم جديد بعد شفائه من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كاكا يضرب لاتسيو بقميص ميلان فى الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر: استخراج عظام من الرئة اليسرى لستينى بالمنظار الصلب وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تدشن محطة لانتاج الأكسجين بمستشفى غزة الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية عوض يؤكد ان" امرأة فلسطين" هي صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

عوض يؤكد ان" امرأة فلسطين" هي صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء

23 نيسان / أبريل 2021 09:15

1
1

غزة-الرأي

رعى رئيس متابعة العمل الحكومي معالي ا.د. محمد عوض حفل تكريم موظفات وزارة الصحة الفائزات بجائزة امراة فلسطين للعام 2021م , حيث نظم الحفل بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ووكيل وزارة شئون المرأة ا.أميرة هارون .

وقال د. عوض خلال كلمته بهذه المناسبة : " أننا نلتقي اليوم لنكرم أحد نماذج الابداع والصمود الفلسطيني , ذلك النموذج الذي تصدر عناوين الانجاز والعمل , انها المرأة الفلسطينية التي تواصل نسج حروف الوطن في مختلف القطاعات الحياتية ولتؤكد من جديد على أنها صاحبة الريادة والمبادرة والعطاء " .

مضيفا الى أن هذه الجائزة تعكس الكثير من المدلولات ونحن نخصها باسم " امرأة فلسطين " التي تقف اليوم جنبا الى جنب مع مكونات المجتمع لتبديد التحديات , خاصة جائحة كورونا والتي شاهدنا العطاء الغير مسبوق كما كل مرحلة من فارسات العمل الصحي في اطار تعزيز الخدمة والرعاية الصحية .

وأشار د. عوض أن المرأة في مختلف مواقع العمل الصحي ومستوياته استطاعت أن تصنع الفارق في معادلة الانجاز الصحي وبالتالي الانجاز الحكومي , معبرا عن فخره واعتزازه الى كافة العاملات في وزارة الصحة على ما يقدمن من صورة ناصعة تعكس مدى روح الانتماء والعمل من أجل فلسطين .

بدوره،  تحدث د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة عن الدور المميز والفعال للمرأة الفلسطينية وما تركته من بصمات على مر مراحل العمل الصحي , فالعديد من النماذج الفاعلة التي تحملن مشقة البعد عن الأبناء والأهل لفترات ممتدة بأيام الحجر الصحي , متناسين كافة الأعباء فعملن دون كلل أو ملل على طريق مسيرة عمل مشرفة .

وأضاف د. أبو الريش : أن وزارة الصحة تزخر بالعديد من نماذج الكوادر النسائية التي يستحقن منا التوقف احتراما وتقديرا على عظيم صنعهم وتعبيرهن الصادق عن الانتماء لهذه الرسالة السامية التي خصنا الله بها بحفظ الأنفس .

وعبر د. أبو الريش عن تقديره الى كافة الموظفات اللواتي حصلن على جائزة هذا العام , معتبرا هذه المناسبة صفحة جديدة تضاف في سجلات الانجاز لوزارة الصحة .
بدورها تحدثت ا. هارون عن أهداف الجائزة والتي خصصت هذا العام للعاملات في ظروف جائحة كورونا , ونشر الوعي بأهمية الابداع والابتكار والتميز في العمل المجتمعي .

هذا وحصدت د. اكبار الكحلوت على الجائزة الأولى في المسابقة لهذا العام 2021م .

ومن الجدير ذكره بأن مسابقة "امرأة فلسطين" فعالية سنوية تنظمها وزارة شؤون المرأة تكريما وتقديرا للمرأة الفلسطينية المُتميزة دائما في شتى المجالات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟