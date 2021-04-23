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بعد عامين من سعال مستمر والتهابات رئوية ..

مجمع ناصر: استخراج عظام من الرئة اليسرى لستينى بالمنظار الصلب

23 نيسان / أبريل 2021 09:24

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غزة-الرأي

تمكن الطاقم الطبى برئاسة د.صابر الصرفندي رئيس قسم الأمراض الصدرية في مجمع ناصر الطبي من إنهاء معاناة ستينى من آلام في الصدر والتهابات مزمنة في الرئة اليسرى .

وقال د.الصرفندي :" أن المريض خضع لفحوصات سابقة على مدار سنتين بشكل دوري وكان يتم تشخيصه على أساس وجود التهاب مزمن في الرئتين والقصبات الهوائية.

ويضيف :" تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحص الفيزيائي والأشعة المقطعية وتنظير تشخيصي بالمنظار المرن لمجرى التنفس والرئتين، و تبين من خلال الفحوصات وجود عظام في الرئة اليسرى بحجم 2سم أدت إلى إصابة المريض بآلام حادة وضيق في التنفس والتهابات متكررة في القصبات الهوائية كانت تعرض حياته للخطر .

وأشار الصرفندي إلى أن ابتلاع العظام في الوجبات الغذائية تعتبر من الحالات النادر حدوثها وتكون بسبب بلع المريض لعظام الدجاج أثناء تناوله وجبة غذائية.
وبين إلى أن الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية قرر إجراء عملية استخدم فيها التنظير بالمنظار المرن ومن ثم المنظار الصلب لإزالة الجزء العظمي، حيث تم إدخال المنظار من مجرى التنفس إلى القصبة الهوائية ومن ثم إلى الرئة اليسرى ، لافتا الى أنه تم ازالة الجزء العظمي بإستخدام المنظار الصلب بإشراف الدكتور ناهض المصري استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.
وأكد الصرفندي بأن حالة المريض مستقرة وتماثل للشفاء بصورة سريعة ولا يعاني حالياً من أي مضاعفات.
وتوجه د.الصرفندي بالشكر للفريق الطبي المشارك في العملية د.ناهض المصري و د. نبيل الاسطل رئيس قسم التخدير ود. ياسر والي ود. محمد اللحام وفني التخدير علاء العبادلة وعاليا الشاعر واعتماد المصري والحكماء محمد الشاعر و محمد مطر واحمد جودة ودعاء ابو زايد .
 

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