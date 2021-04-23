كاكا يضرب لاتسيو بقميص ميلان فى الدوري الإيطالي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسمائهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



مباريات ميلان ضد لاتسيو دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، وعلى مستوى المواجهات القارية.



وشهدت مباراة ميلان ضد لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي عام 2013 ، إحراز البرازيلى كاكا هدفا لنادي ميلان ظل عالقا فى ذاكرة الجماهير حتى الآن.

وسجل كاكا الذى رحل عن لاتسيو عام 2008 الهدف بمهارة عالية فى مرمى فريقه السابق فى أول مواجهة ضدهم، حيث تسلم الكرة من الجانب الأيسر من خارج منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية استقرت على يسار حارس لاتسيو.