لاتسيو: التجديد لـ انزاجي موسم جديد بعد شفائه من كورونا

أعلن الألباني إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو الإيطالي استقرار إدارة ناديه على تجديد عقد سيميوني انزاجي المدير الفني للفريق فور تعافيه من فيروس كورونا التي إصابته قبل أسبوعين وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وقال إيجلي تاري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "قلنا بالفعل، عندما يعود إنزاجي سيوقع عقده، إنه شخص مفعم بالحيوية، لذلك يشعر حالياً بالعزلة في المنزل وكأنه أسد في قفص، نحن نتحدث يوميا وهو يعمل بشكل جيد من المنزل ".

وأكد إيجلي تاري أن لاتسيو يتمتع بالوضوح الخاص به، لأن إنزاجي سيمدد عقده الحالي.

أضاف المدير الرياضي لنادي لاتسيو: "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مهم بالتأكيد لمستقبلنا، خاصة في الأوقات الحالية التي نعيش فيها، لسوء الحظ، الأمر ليس في أيدينا، لكننا جئنا إلى هنا للفوز".

وعلق إيجلي تاري أن الطريقة التي يلعب بها فريقه وتصميمهم يمنحني ثقة كبيرة، قدمنا ​​أداءً ممتازًا في دوري أبطال أوروبا، باستثناء الدقائق العشر الأخيرة ضد كلوب بروج، عندما أصيب الفريق بقدر كبير من التوتر، نحن نعلم أن الأمر سيستغرق وقتًا، ولدينا هدف طويل المدى والأخطاء تساعدنا على التعلم".

وشدد المدير الرياضي لفريق لاتسيو: "لا يزال دوري أبطال أوروبا موجودًا، وذلك بفضل المحاولة الفاشلة لإنشاء دوري السوبر الأوروبي".

وواصل: "لقد كان أسبوعًا صادمًا وفوضويًا، كرة القدم ملك للشعب، إنها شغف، يجب ألا نفقد كل هذا أبدًا، لكن لحسن الحظ عادت الأمور إلى طبيعتها بسرعة، يجب وضع بعض الاعتبارات المهمة بشأن مستقبل كرة القدم العالمية ونحتاج إلى الوضوح".