آرسنال يواجه إيفرتون فى افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره إيفرتون، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الإمارات"، في افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الحالي 2020-2021.

ويدخل آرسنال مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويسعى آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل محاولة انهاء الموسم ضمن أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في الدوري الأوروبي للموسم المقبل، في حال عدم تتويجه بلقب يوروباليج هذا الموسم، ومشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويستعد آرسنال لخوض مواجهة فياريال الإسباني، يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

أما فريق إيفرتون بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيسعى هو الآخر لتحقيق الانتصار، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 جولات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر إثنتين.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عن حالة المصابين:" جميعهم يؤدون بشكل جيد، إنهم يسبقون موعد عودتهم، لا نتوقعهم أمام ايفرتون، هناك شكوك حول مشاركة مارتن أوديجارد ولكن لنراه في التدريبات اليوم.. البقية سيكونون خارج اللقاء".