تحديث جديد لواجهة المستخدم بتطبيق "Meet" الشهر المقبل



تعمل Google على تحديث واجهة مستخدم Meet الخاصة بها الشهر المقبل لمستخدمي أجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول.



تتضمن واجهة Meet للويب الجديدة تحسينات على الفيديو، وما يتعلق بطريقة عرض الاجتماعات أو تقديمها وشريط التنقل وفقا لموقع the verege.



وبينما تلعب بعض تغييرات Google دورًا في اللحاق بالركب لما يتم تقديمه في Zoom أو Microsoft Teams ، إلا أنها تعد من الإضافات التي تشتد الحاجة إليها.



إذا سئمت رؤية وجهك أثناء المكالمات، فستتمكن قريبًا من تصغيره أو إخفائه تمامًا، كذلك ستتضمن الخيارات الجديدة أيضًا القدرة على وضع موجز الفيديو الخاص بك في لوحة في شبكة المشاركين في الاجتماع أو صورة عائمة يمكن تغيير حجمها وتغيير موضعها.



إذا كنت مشغولاً بالتقديم، فإن Google تعمل أيضًا على تحسين كيفية تثبيت المحتوى وإلغاء تثبيته.



وستتمكن قريبًا من إلغاء تثبيت لوحة العرض التقديمي بسرعة، وسيتم تغيير حجمها إلى نفس حجم المشاركين الآخرين حتى تتمكن من رؤية المزيد من الأشخاص في مكالمة.



وفي الأشهر المقبلة سيسمح Google Meet للمشاركين أيضًا بتثبيت خلاصات فيديو متعددة أثناء المكالمة.



ويعد أحد أكثر التغييرات فائدة هو إدخال تحسينات على الشريط السفلي للاجتماعات لوضع جميع عناصر التحكم في مكان واحد.



وهذا يعني أن الدردشة والمرفقات وقائمة المشاركين كلها في الجزء السفلي لذلك هناك مساحة أكبر لرؤية الأشخاص وأي شيء يتم تقديمه أثناء المكالمة.



وتعمل Google أيضًا على نقل زر إنهاء المكالمة بعيدًا عن أزرار الكاميرا والميكروفون حتى لا تترك مكالمة عن طريق الخطأ بدلاً من كتم الصوت.



كما تقدم Google وضع الإضاءة المنخفضة من Meet على الهاتف المحمول إلى إصدار الويب، وستعمل هذه الميزة على ضبط فيديو كاميرا الويب تلقائيًا لتجعلك مرئيًا بشكل أكبر إذا كنت في غرفة مظلمة، سيعمل أيضًا على ضبط الفيديو الخاص بك إذا كان لديك الكثير من الضوء المنبعث من نافذة خلفك كمثال، ستتوفر ميزة الضبط الخفيف هذه لجميع مستخدمي Meet على الويب في الأسابيع المقبلة.



وسيحصل مشتركو Google Workspace أيضًا على إمكانية الوصول إلى ميزة التكبير التلقائي الجديدة في Google Meet في الأشهر المقبلة.



