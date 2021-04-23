وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد تدعو إلى شد الرحال للأقصى لصد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 50 مقدسي خلال مواجهات أمس وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية 13 حالة وفاة و992 إصابة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية سلحفاة تطير في الهواء.. وتصيب أميركية بجروح وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يتيح التغريد بالصور بدقة 4K على Android و iOS وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لواجهة المستخدم بتطبيق "Meet" الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية تحديث "أندرويد 12" سيؤدى إلى حذف تطبيقاتك تلقائيا وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من الإمساك؟اليك الحل وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ضعف العظام عند الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من موظفيها

23 نيسان / أبريل 2021 12:12

1
1

غزة-الرأي

كرم أ. مازن نور الدين مدير التربية و التعليم شرق غزة بمكتبه بالمديرية كوكبة من موظفي المديرية ما بين معلمين وطالبات وعاملين وذلك تقديرا واعترافا بجهودهم وأنشطتهم البارزة والمميزة في الميدان.
و أشاد نور الدين بجهود جميع العاملين و انجازاتهم في الميدان مشيرا إلى أن هذا التكريم من باب تقديم الشكر والتقدير للكوادر العاملة التي كان لها الدور البارز في خدمة المسيرة التعليمية وبيَّن نور الدين أن مديريته استطاعت الثبات و المضي قدما في خدمة العملية التعليمية بالرغم من قلة الامكانيات منوهاً إلى أننا مستمرون على هذا النهج من التميز و العطاء.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟