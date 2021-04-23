مديرية تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من موظفيها

غزة-الرأي

كرم أ. مازن نور الدين مدير التربية و التعليم شرق غزة بمكتبه بالمديرية كوكبة من موظفي المديرية ما بين معلمين وطالبات وعاملين وذلك تقديرا واعترافا بجهودهم وأنشطتهم البارزة والمميزة في الميدان.

و أشاد نور الدين بجهود جميع العاملين و انجازاتهم في الميدان مشيرا إلى أن هذا التكريم من باب تقديم الشكر والتقدير للكوادر العاملة التي كان لها الدور البارز في خدمة المسيرة التعليمية وبيَّن نور الدين أن مديريته استطاعت الثبات و المضي قدما في خدمة العملية التعليمية بالرغم من قلة الامكانيات منوهاً إلى أننا مستمرون على هذا النهج من التميز و العطاء.

