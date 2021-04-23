"الأوقاف" تطالب بالتحرك لوقف اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى

غزة – الرأي

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات وبطش الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مستنكرةً إعتداءات سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المرابطين في القدس والمسجد الأقصى.



وأشادت الأوقاف بصمود أهالي القدس ورباطهم وتحديهم لآلة الإرهاب الصهيونية، دفاعًا عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



وأكدت الوزارة على أن كافة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى لن تغير من الواقع ولن تطمس الهوية الإسلامية العربية للمدينة المقدسة، وستبقى القدس هي بؤرة الصراع مع هذا المحتل.



ودعت الأوقاف أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان إلى مساندة أهلنا في القدس المحتلة ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال بكل الوسائل الإمكانيات.



يُذكر أن الوزارة وجهت الخطباء للحديث في خطبة الجمعة اليوم عن صمود المقدسيين في مواجهة الاحتلال والإشادة بتضحياتهم ومقاومتهم وإسنادهم بالدعاء.