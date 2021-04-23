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سيفتح على نفسه أبواب الجحيم

الغرفة المشتركة: لن نصمت على استمرار عدوان الاحتلال على القدس

23 نيسان / أبريل 2021 09:53

غزة - الرأي:

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أهلنا في القدس سيفتح على نفسه أبواب الجحيم.

وأكدت الغرفة المشتركة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه مساء الجمعة حول الأحداث الجارية في القدس والأقصى، إنه لا يمكن لها أن تصمت على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا وأبناء شعبنا في القدس.

وشددت على أن المقاومة ستظل حاضرة في قلب معركة القدس والأقصى مهما كانت الظروف.

وذكرت أن قيادة  قيادة الغرفة المشتركة تبرق بالتحية العظيمة لجماهير شعبنا الأبي المنتفض في عاصمة فلسطين وأيقونة الصراع؛ مدينة القدس المحتلة، وتشد على أيادي رجالها الميامين وحماتها المرابطين الصامدين.

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