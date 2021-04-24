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ليفربول فى مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

24 نيسان / أبريل 2021 10:49

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يستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح نظيره نيوكاسل يونايتد، فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020-2021.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

ويسعى ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، من أجل دخول المربع الذهبي لجدول الترتيب ولو بصفة مؤقتة، حتى يحافظ على آماله بالمشاركة الموسم المقبل، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تأكد خروج الريدز هذا الموسم دون تحقيق أي ألقاب.

من جهته يرغب نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه ستيف بروس إلى العودة من ملعب "آنفيلد" بالنقاط الثلاث، وذلك من أجل التأكد من الابتعاد عن مناطق الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، حيث يفصل الفريق عن فريق فولهام صاحب المركز الـ18، آخر المراكز المؤدية للهبوط 8 نقاط.

ويسعى النجم محمد صلاح إلى التسجيل في لقاء اليوم، من أجل اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، النجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 21 هدفا، في حين أحرز الفرعون 19 هدفا.

وسجل محمد صلاح 94 هدفا في تاريخ بالدوري الإنجليزي، ولا يفصله سوى تسجيل 6 أهداف للدخول في نادي المائة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة :"علينا تقديم روح قتالية عالية في اللقاء، علينا خلق الفرص والتسجيل والدفاع، لم يتبق لنا سوى المباريات المهمة، ست مباريات تُعادل ست نهائيات وعلينا الفوز بها جميعًا".

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