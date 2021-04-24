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ريال مدريد يواجه بيتيس لمواصلة مطاردة أتلتيكو في الدوري الإسباني

24 نيسان / أبريل 2021 10:51

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يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن مواجهات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2020-2021، فى لقاء يسعى من خلاله الملكى لتحقيق الفوز ومواصلة مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه أتلتيكو مدريد المتصدر، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة، في حين يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

ويهدف الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، ومواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على صدارة جدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على قادش في الجولة الماضية بثلاثية، بعد ان سقط في فخ التعادل السلبي أمام خيتافي في الجولة السابقة.

ويعتمد الفريق الملكي على نجمه وهدافه الفرنسي، كريم بنزيما، الذي يحتل وصافة هدافي الليجا برصيد 21 هدفا، بفارق هدفين عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي سجل 23 هدفا.

ويغيب عن ريال مدريد في لقاء اليوم عدد من اللاعبين، أبرزهم فيرلاند ميندي، توني كروس، بداعي الإصابة، وفيدي فالفيردي للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى القائد سيرجيو راموس لعدم الجاهزية، فيما يعود البلجيكي إيدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة.

أما فريق ريال بيتيس فيسعى هو الآخر لتحقيق الانتصار، والاقتراب من المشاركة الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي، ويغيب عنه في لقاء الليلة، الفرنسي نبيل فقير بداعي الإيقاف، بعد طرده في مباراة أتلتيك بيلباو الماضية.

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